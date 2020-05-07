Создана первая в мире вакцина от коронавируса

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7 мая 2020, 08:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Daily Mail

фото: шприц, pixabay.com

Итальянские ученые заявили, что смогли создать действующую вакцину против коронавирусной инфекции COVID-19. Отмечается, что данная сыворотка может помочь в борьбе с пандемией во всем мире.

«Насколько нам известно, мы первыми в мире продемонстрировали нейтрализацию коронавируса вакциной», - высказал глава итальянской компании.

В ходе исследования препарат ввели лабораторным мышам, а потом провели анализ антител в их организме. В результате эксперимента было выявлено, что они способны остановить заражение новой инфекцией. Ученые считают, что вакцина сможет нейтрализовать вирус и в клетках человеческого организма.

В копании отметили, что масштабные испытания запланированы на осень.

Ранее иммунолог оценил эффективность полиомиелитной вакцины при лечении коронавируса.