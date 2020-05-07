Создана первая в мире вакцина от коронавируса

Итальянские ученые заявили, что смогли создать действующую вакцину против коронавирусной инфекции COVID-19. Отмечается, что данная сыворотка может помочь в борьбе с пандемией во всем мире.
«Насколько нам известно, мы первыми в мире продемонстрировали нейтрализацию коронавируса вакциной», - высказал глава итальянской компании.
В ходе исследования препарат ввели лабораторным мышам, а потом провели анализ антител в их организме. В результате эксперимента было выявлено, что они способны остановить заражение новой инфекцией. Ученые считают, что вакцина сможет нейтрализовать вирус и в клетках человеческого организма.
В копании отметили, что масштабные испытания запланированы на осень.
Ранее иммунолог оценил эффективность полиомиелитной вакцины при лечении коронавируса.