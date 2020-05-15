Доля смертей от коронавируса ничтожно мала

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15 мая 2020, 14:53 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: worldometers

фото: pixabay.com

От коронавируса умирает в 125 раз меньше людей, нежели по иным причинам. Таковы данные ресурса Worldometers.

На момент написания текста за одну нынешнюю пятницу в мире умерли 99 750 человек. Доля коронавируса при этом оказалась не очень большой. Умерших от COVID-19 за один день по всей планете насчиталось 798 человек. Это в 125 раз меньше общего количества смертей.

Больше всего людей от COVID-19 умирает в Соединенных Штатах. Россия по этому показателю на 18 месте.

Общее количество заразившихся на планете уже превысило отметку в 4,5 миллиона человек.