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Доля смертей от коронавируса ничтожно мала

, 14:53 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ] Источник: worldometers

Доля смертей от коронавируса ничтожно мала
фото: pixabay.com

От коронавируса умирает в 125 раз меньше людей, нежели по иным причинам. Таковы данные ресурса Worldometers.

На момент написания текста за одну нынешнюю пятницу в мире умерли 99 750 человек. Доля коронавируса при этом оказалась не очень большой. Умерших от COVID-19 за один день по всей планете насчиталось 798 человек. Это в 125 раз меньше общего количества смертей.

Больше всего людей от COVID-19 умирает в Соединенных Штатах. Россия по этому показателю на 18 месте.

Общее количество заразившихся на планете уже превысило отметку в 4,5 миллиона человек.

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