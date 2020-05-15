Доля смертей от коронавируса ничтожно мала

От коронавируса умирает в 125 раз меньше людей, нежели по иным причинам. Таковы данные ресурса Worldometers.
На момент написания текста за одну нынешнюю пятницу в мире умерли 99 750 человек. Доля коронавируса при этом оказалась не очень большой. Умерших от COVID-19 за один день по всей планете насчиталось 798 человек. Это в 125 раз меньше общего количества смертей.
Больше всего людей от COVID-19 умирает в Соединенных Штатах. Россия по этому показателю на 18 месте.
Общее количество заразившихся на планете уже превысило отметку в 4,5 миллиона человек.