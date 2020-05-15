В каких странах больше всего умерло от коронавируса

Россия не входит в число лидеров по количеству смертей от COVID-19. Таковы данные ресурса Worldometers.
На третьей позиции Россия находится только по количеству заразившихся. Смертность от коронавируса не такая высокая, как в других странах. К слову, именно этот факт стал поводом для Bloomberg задаться вопросом, почему русские не умирают от COVID-19.
По уровню смертности от коронавируса больше всего человек умерло в Соединенных Штатах: 86 912. На втором месте Великобратания. Пятерку лидеров замыкают Италия, Испания и Франция.
Полные данные процитированы в таблице. В пятницу вечером количество заразившихся коронавирусом превысило отметку в 4,5 миллиона человек. Это видно из таблицы.
|
|
Страна
|
Количество заразившихся
|
Количество умерших
|
МИР
|
4,545,185
|
303,855
|
1
|
США
|
1,457,649
|
86,912
|
2
|
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
|
233,151
|
33,614
|
3
|
ИТАЛИЯ
|
223,096
|
31,368
|
4
|
ИСПАНИЯ
|
274,367
|
27,459
|
5
|
ФРАНЦИЯ
|
178,870
|
27,425
|
6
|
БРАЗИЛИЯ
|
203,165
|
13,999
|
7
|
БЕЛЬГИЯ
|
54,644
|
8,959
|
8
|
ГЕРМАНИЯ
|
174,975
|
7,928
|
9
|
ИРАН
|
114,533
|
6,854
|
10
|
НИДЕРЛАНДЫ
|
43,481
|
5,590
|
11
|
КАНАДА
|
73,401
|
5,472
|
12
|
КИТАЙ
|
82,933
|
4,633
|
13
|
МЕКСИКА
|
42,595
|
4,477
|
14
|
ТУРЦИЯ
|
144,749
|
4,007
|
15
|
ШВЕЦИЯ
|
28,582
|
3,529
|
16
|
ИНДИЯ
|
82,264
|
2,649
|
17
|
РОССИЯ
|
262,843
|
2,418