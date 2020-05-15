В каких странах больше всего умерло от коронавируса

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15 мая 2020, 14:40 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: worldometers

антикоронавирусная обработка автомобиля на границе с Россией на фото из архива автора

Россия не входит в число лидеров по количеству смертей от COVID-19. Таковы данные ресурса Worldometers.

На третьей позиции Россия находится только по количеству заразившихся. Смертность от коронавируса не такая высокая, как в других странах. К слову, именно этот факт стал поводом для Bloomberg задаться вопросом, почему русские не умирают от COVID-19.

По уровню смертности от коронавируса больше всего человек умерло в Соединенных Штатах: 86 912. На втором месте Великобратания. Пятерку лидеров замыкают Италия, Испания и Франция.

Полные данные процитированы в таблице. В пятницу вечером количество заразившихся коронавирусом превысило отметку в 4,5 миллиона человек. Это видно из таблицы.

Страна Количество заразившихся Количество умерших МИР 4,545,185 303,855 1 США 1,457,649 86,912 2 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 233,151 33,614 3 ИТАЛИЯ 223,096 31,368 4 ИСПАНИЯ 274,367 27,459 5 ФРАНЦИЯ 178,870 27,425 6 БРАЗИЛИЯ 203,165 13,999 7 БЕЛЬГИЯ 54,644 8,959 8 ГЕРМАНИЯ 174,975 7,928 9 ИРАН 114,533 6,854 10 НИДЕРЛАНДЫ 43,481 5,590 11 КАНАДА 73,401 5,472 12 КИТАЙ 82,933 4,633 13 МЕКСИКА 42,595 4,477 14 ТУРЦИЯ 144,749 4,007 15 ШВЕЦИЯ 28,582 3,529 16 ИНДИЯ 82,264 2,649 17 РОССИЯ 262,843 2,418