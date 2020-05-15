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В каких странах больше всего умерло от коронавируса

, 14:40 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ] Источник: worldometers

В каких странах больше всего умерло от коронавируса
антикоронавирусная обработка автомобиля на границе с Россией на фото из архива автора

Россия не входит в число лидеров по количеству смертей от COVID-19. Таковы данные ресурса Worldometers.

На третьей позиции Россия находится только по количеству заразившихся. Смертность от коронавируса не такая высокая, как в других странах. К слову, именно этот факт стал поводом для Bloomberg задаться вопросом, почему русские не умирают от COVID-19.

По уровню смертности от коронавируса больше всего человек умерло в Соединенных Штатах: 86 912. На втором месте Великобратания. Пятерку лидеров замыкают Италия, Испания и Франция.

Полные данные процитированы в таблице. В пятницу вечером количество заразившихся коронавирусом превысило отметку в 4,5 миллиона человек. Это видно из таблицы.

 

Страна

Количество заразившихся

Количество умерших

МИР

4,545,185

303,855

1

США

1,457,649

86,912

2

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

233,151

33,614

3

ИТАЛИЯ

223,096

31,368

4

ИСПАНИЯ

274,367

27,459

5

ФРАНЦИЯ

178,870

27,425

6

БРАЗИЛИЯ

203,165

13,999

7

БЕЛЬГИЯ

54,644

8,959

8

ГЕРМАНИЯ

174,975

7,928

9

ИРАН

114,533

6,854

10

НИДЕРЛАНДЫ

43,481

5,590

11

КАНАДА

73,401

5,472

12

КИТАЙ

82,933

4,633

13

МЕКСИКА

42,595

4,477

14

ТУРЦИЯ

144,749

4,007

15

ШВЕЦИЯ

28,582

3,529

16

ИНДИЯ

82,264

2,649

17

РОССИЯ

262,843

2,418

Здоровье

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