Продолжение темы: большая афера маленького государства

Аргументы Недели → Общество 13+

15 мая 2020, 09:56 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Фото: соцсети

Балтийское бюро «Аргументы Недели» продолжает тему о том, как в период коронавируса действует в Латвии судебная система, кредитные конторы, «выбиватели» долгов: коллекторы и судебные исполнители. Рассмотрим конкретные ситуации при помощи Латвийского совета судебных исполнителей, которые специально дали ответы на вопросы шеф-редактора балтийского бюро «АН».

Но начнем с малоприятного факта. 12 мая на страницах нашего издания вышла статья «Как государственные структуры Латвии стригут латвийцев в период ЧС». Речь шла о действиях судебных исполнителей. Разумеется, автор ничего не брал «из головы» на основывался на документах «клиентов» судебных исполнителей и точно передал читателям нюансы «общения» с взыскателем долга. Речь шла о латвийском судебном исполнителе Катрине Балталксне. И что произошло после выхода статьи? Судебный исполнитель Катрина Балталксне стала «угрожать»… Кому? Вот тут интересно! Разумеется «законник» прочитала данную статью и поняла о каком клиенте идет речь. Тут же «посыпалась угроза» человек: мол, вы не так трактуете факты и я, тут, при исполнении «восседаю» и нечего меня «оскорблять» и т.д. Будете так делать!!! Уголовное дело вам светит! Иными словами, ты прав не имеешь никаких – плати! Не возмущайся! И мое «кристально» честное имя – не трогай, а то посажу! Интересно, а при чем тут ее «клиент». Кстати, инвалид второй группы? Он предоставил журналистам, как и другие латвийцы, информацию и свою «историю». Это же не государственная тайна! Но он же не писал статью! Но получил конкретные «угрозы»! Не балтийское бюро крупнейшего федерального издания РФ, а простой инвалид!

Что сие значит?

Судебный исполнитель в Латвии живет и действует совершенно безнаказанно. Балтийское бюро встречалось с людьми, которых такие «законники» оскорбили… Реально! Просто грубо хамили, не объясняя ничего, выгоняли из кабинета, не предоставляли документы, например, об окончательной оплате долга, держали в «отягощении», после уплаты долга, от двух недель до нескольких месяцев машины, банковские счета. С этим можно конкретно ознакомиться на латвийском сайте «Жалоба». Балтийское бюро «АН» видела и конкретные документы «таких ситуаций». Это же самое обычное нарушение. И дисциплинарное тоже.

Наши журналисты задали вопрос на тему нарушений, дисциплинарных нарушений пресс-службе Совету судебных исполнителей. Справедливости ради отметим, что пресс-служба ответила нашему изданию за один день. Спасибо. Но вот, что ответила… Судит вам, дорогой читатель.

«Латвийский совет присяжных судебных приставов не согласен с вашим утверждением о том, что он не обращает внимания на представления лиц относительно возможной профессиональной этики и других нарушений, совершенных присяжными судебными приставами. Любое лицо имеет право обратиться в Совет присяжных судебных приставов с заявлением о действиях присяжных судебных приставов. На основе заявления этого лица Латвийский совет присяжных судебных приставов оценит действия присяжного судебного пристава (речь в ранее опубликованной статье шла о конкретном судебном исполнители Дайны Приеднице, самом грубом, скандальном в Латвии - прим. авт.), а также любого другого присяжного судебного пристава. Если Латвийский совет присяжных судебных приставов после оценки ходатайства лица признает его обоснованным и видит нарушения, допущенное в деятельности присяжного судебного пристава, оценка которого входит в его компетенцию, ЛСПСП примет решение о дисциплинарном взыскании. Однако, не все заявления лиц являются обоснованными. Таким образом, сам факт того, что человек при обращении в учреждение не достиг желаемого результата, не может служить основанием для мнения о том, что Совет присяжных приставов Латвии действует незаконно, не привлекая присяжных судебных приставов к ответственности».

Позвольте, лично наши журналисты видели конкретное письмо на откровенное хамство г-жи Приеднице, отправленное в Совет Присяжных судебных приставов и ответ, что все «законно и корректно».

Более того, шеф-редактор балтийского бюро «АН» частенько берет интервью, комментарии у очень знающего и авторитетного юриста Латвии, и в одном из личных разговоров обратилась по поводу данной «грубой» ситуации с г-жой Приеднице. Назовем юриста «г-н К». Ответ потряс шеф-редактора: «Да, она грубит клиентам. И это знают в совете присяжных приставов. Да, вот такой она человек. Такой у нее характер».

Позвольте, а зачем грубиянку и откровенную хамку вы «держите» на таком «сладко-ответственном» посту? Если все и всё знают? Значит, вам выгодно ее держать и покрывать? А море писем и жалоб на страницах интернета, увы, вам недостаточно! Круговая порука!!!!

Теперь о «угрозах» Катрине Балталксне инвалиду второй группы и теперь уже бывшему «клиенту».

На каком основании данный «законник» угрожал уголовным делом инвалиду, который даже лично с ней не говорил, письма к ней (и в суд) писал его юрист, никаких статей в СМИ не писал? Что происходит?

Если «мадам-законник» не в состоянии посмотреть, где напечатана о ней статья, то, видимо, ей следует сходить, например, в «Лигу защиты животных». Название хорошее.

Балтийское бюро «АН» узнало об этом факте и, конечно, написала официальное письмо г-же Балталксне: на каком основании она третирует инвалида, «закрывает рот» свободной прессе в государстве, которое позиционирует себя демократическим, свободным!!!? Почему происходит давление на прессу?

Видимо, «мадам-законник» поняла, что села не в свои «сани». Влиять на международное издание другого государства – силенок не хватит. Видимо, поняла и «ушла в астрал»…

У меня открытый вопрос пресс-службе Латвийского совета присяжных исполнителей!!!! Господа хорошие, а как вам данная ситуация? Когда г-жа Балталксне принесет извинения инвалиду второй группы за свои слова?

Могу сказать с точностью до 99% - извинений не будет! Совет любым способом, как говорил мой любимый писатель Михаил Шолохов в романе «Тихий Дон», будет «выкручиваться, как ужака под вилами». Круговая порука?!

Продолжение следует…