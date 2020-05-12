Как государственные структуры Латвии стригут латвийцев в период ЧС

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12 мая 2020, 12:23 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Фото: соцсети

Балтийское бюро «Аргументы Недели» 7 мая начало рубрику «Латвия: большая афера маленького государства», в которой рассказывает о ситуациях беззакония, мошенничества, которые происходят с латвийцами в период ЧС. Балтийское бюро «АН» продолжает «истории».

Прекрасная статья публициста Вийя Бейнерте облетела латвийские СМИ. Журналист задает вопрос: «Как возможно, что власть в Латвии принадлежит нескольким семьям? Как возможно, что правительство на собственной земле ведет себя как оккупант? Речь не о национальностях, а о мыслях и отношении. Когда нужно было выбирать, спасать народ или владельцев банков, выбрали спасение владельцев банков. Так долг двух частных лиц иностранным банкам был переложен на плечи латвийских налогоплательщиков. И не просто долг, а 30 миллиардов латов! И закон о пенсиях, согласно которому пенсия одного – 19 тысяч, а у другого – неполные 90 евро. Кто -то же все это «насмеховал»? У каждого преступления есть конкретные имена и фамилии».

Все верно рассказала Вийя Бейнерте. Именно, но простом латвийцам «необходимо» оплачивать долги государства. А если ЧС и человек потерял работу… Плати! Плати! Государство не интересует твое состояние. Латвиец обязан покрыть долги государства! Даже ценой своего здоровья и в обход Закона. Если не можешь платить, то тебе нарисуют долг! А вот тут на помощь государству придут коллекторские фирмы и судебные исполнители.

Вийя права в том, что у каждого преступления есть конкретные имена и фамилии.

Расследование балтийского бюро «АН».

Очередное беззаконие и ложь судебного исполнителя Латвии Катрины Балталксне.

Г-жа Балталксне любит «повернуть» закон так, чтобы он был и уже не совсем закон. Расчет на «неграмотных» людей. Понятно, что взять юриста для консультации на действия судебных исполнителей, увы, не каждому по карману. Но нет ничего невозможного. Находятся те, которые юридически решают все вопросы с судебным исполнителем.

Итак, как «сопротивляется» Закону судебный исполнитель Катрина Балталксне?

Один гражданин Латвии, допустим, «Н» получил извещение от г-жи Катрины. Сразу же отдал данное письмо своему юристу. Полетели письма и судебному исполнители и в суд, чтобы приостановить действия «законника». Житейская ситуация. Но… Получив письмо от юриста господина «Н» судебный исполнитель выпучив, видимо, глаза стала, якобы прикрываться законом и врать.

Прислала письмо господину «Н» и сетует на то, что претензии в ее адрес совершенно несостоятельны. Она же все сделала «по Закону». Например, предупредила письмом «должника» аж 21 апреля и попросила ответить, явиться к ней аж 4 мая! Но он «такой бяка» не явился, и она сразу же 5 мая заблокировала его счета! Какая к ней претензия?

А как же на самом деле и по какому закону все происходило?

Г-жа Катрина, действительно, написала письмо господину «Н» 21 числа, но… Написав, она отправила его только 23 апреля. Об этом говорит официальный почтовый штамп отправителя! Официальный! Против фактов, увы, не попрешь! Письмо было отправлено обычной услугой. Не заказным, не с уведомлением, а просто обычным путем. Как говорят представители почтового центрального отделения Латвии, такое письмо доставляется адресату от 1,5 до 2 суток. Все верно! Г-н «Н» получил его 25 утром. Не 21, как говорила г-жа Катрина, а 25. И есть тому официальное подтверждение!

Далее, судебный исполнитель обвиняет г-на «Н», что он не пришел к ней включительно по 4 мая. Ложь! Обычная ложь! Он приходил и со свидетелями! 4 мая. Но г-жа Катрина не приняла его. Почему? А ее просто не было на месте! Почему? А потому, что в Латвии с 1 мая по 4 мая официальный государственный праздник! Более того, в стране ЧС и произошли изменения в работе учреждений. Например, согласно правилам в условиях ЧС, почта Латвии не работает ни в праздники, ни в выходные! Официально! Тогда зачем указывать 4 мая? Все просто. Г-жа Катрина прекрасно понимала, что ничего работать не будет, но сознательно указала ПРАЗДНИЧНЫЕ дни! А уже пятого быстренько заблокировала счета господина «Н». Хотя, 5 мая ей все было отправлено экспресс и с уведомлением.

Интересно то, что на ознакомление с ее письмом и дальнейшую подачу претензий у него было всего пять рабочих дней! Пять! И четыре дня официальных выходных! По какому же закону Латвии человеку даются только 5 дней? И 4 выходных…

В условиях ЧС были внесены поправки в закон об урегулировании конфликта с коллекторами и ВЗЫСКАТЕЛЕЙ долгов! 60 дней! Полный игнор судебного исполнителя.

Но главное!!! Г-жа судебный исполнитель получила уведомление о суде на незаконные действия. Она проигнорировала! Мол, пока вы там по судам, то я получу свои денежки и потрачу в свое удовольствие.

Суд, конечно, дело далеко не быстрое. Г-н «Н» будет проходит все эти долгие этапы. Более того, его права, которые прописаны в Конституции Латвии были нарушены! Его лишила права законных сроков, лишили необходимых средств к существованию. И тут дело уже не до местечкового суда по правам человека! Тут суд Европы нужен. Дело не быстрое, конечное. Но принципиальное. Еще никто так в Латвии не судился. Никто не «посмел» открыть рот на таких «законников-рукапомойников», как говорят в Одессе. А вот г-н «Н» спокойненько пойдет до логического завершения.

Моя латвийская коллега, прочитав статьи о судебных исполнителях сказала мне умную вещь: «А давай кинем клич все, кто пострадал от таких «законников» и напишем коллективное письмо в Министерство юстиции. Для начала… Вместе с людьми напишем. И в Сейм. Кто знает… может и организуем «профсоюз» пострадавшим от произвола судебных…»

Интересная мысль. И она уже прорабатывается!

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