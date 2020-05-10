Как американский банк в Латвии имеет инвалидов

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10 мая 2020, 09:49 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Американский банк Luminor в Латвии, фото соцсети

Наше издательство «Аргументы Недели» 7 мая опубликовала статью «Латвия: большая афера маленького государства», которая вызвала интерес у читателей. Балтийское бюро «АН» обещало продолжение на тему беспредела судебных исполнителей, судебной и правоохранительной систем в Латвии. Бюро ведет свое расследование: общается с людьми, изучает документы, задает вопросы государственным ведомствам и т.д. Еще одна «афера» в Латвии, которая связана «узами» судебного исполнителя и американского банка Luminor в Латвии.

Буквально день назад, одно уважаемое в Латвии русскоязычное издание B.B.LV опубликовало статью «Где не надо прятать деньги, выведенные из латвийских банков». Дословно привожу цитату из статьи: «Кризисная ситуация заставляет многих людей пересмотреть отношение к своим сбережениям. И довольно большая категория жителей Латвии, испытывает недоверие к банкам, начинает «прятать» свои денежки по углам».

Действительно, лучше не скажешь: именно такая ситуация происходит сейчас в Латвии. И одно из расследований балтийского бюро «АН» тому подтверждение.

В Прибалтике есть такой банк Luminor. Это филиал американского банка Blackstone. Но свое название Luminor он носит только в Прибалтике. И в Латвии, конечно. Для Прибалтике такое название. Данный банк не особо крупный… Скандинавские банки в Латвии более раскручены и давно уже на местном рынке. Luminor уступает скандинавским банкам, например, по количеству офисов, банкоматов и клиентов в Латвии. Но он есть.

Но ближе к делу!

Когда балтийское бюро «АН» начинало свое расследование по поводу беспредела кредиторов, взыскателей долгов в период коронавируса в стране, то столкнулась с одной историей, которая вызвала интерес у шеф-редактора.

Некий господин «К» (так его назовем, защита данных, однако) в период коронавируса и ЧС получил извещение от судебного исполнителя. Поскольку мужчина никогда не имел проблем с данными «законниками», а всю жизнь имел хорошую работу и жизнь в достатке, то очень удивился такому «письму». Сейчас речь не о письме… Дело находится в суде, чтобы выяснить что, за что и кому выгодно? Речь идет об отягощении, которое судебный исполнитель за пять рабочих дней (уму непостижимо!!!) быстренько наложила на его счет в банке. Ее выбор «пал» на банк Luminor.

Понятно, пока суд разбирается, то банк выполняет «наказ» судебного исполнителя. В этом нет ничего незаконного! А вот как выполняет… Другой вопрос…

По латвийскому законодательству, прожиточный минимум для латвийцев – 430 евро! Это неприкосновенная сумма! Чтобы не случилось у человека, но на сумму в 430 евро он может рассчитывать. Ее никто не может забрать! Ни суд, ни Сейм, ни банк! Она не подлежит никаким «санкциям»!

Так должно быть! Но банк Luminor ввел свои правила, которые больше, по моему мнению, напоминают аферу.

Итак. У господина «К» в данном банке, разумеется, есть счет и неприкосновенная сумма в 430 евро. Он волен делать с ней все, что считает нужным: потратить на коммунальные услуги, проесть, подарить и т.д.

Вот господин «К» и решил воспользоваться своим законным правом. А вот ничего подобного!!!! Данной суммой он смог только полюбоваться на своем счету. А снять ничего не смог. Как же так? Просто. Так решил банк. И плевать ему хотелось на закон и на то, что данный человек инвалид рабочей группы (2 группа).

Шеф-редактор балтийского бюро, разумеется, участвовал в расследовании и слышал все разговоры с представителями банка. Более того, все записал на «умный» диктофон.

Господин «К» позвонил в банк (первый раз, в 17.42), чтобы уточнить о том, как он сможет снять свободную сумму в 430 евро. Вот тут он столкнулся с первым непониманием: сказали, что для него открыт второй счет. Зачем? А именно с этого счета он может воспользоваться деньгами. Как? Сделать перечисления, например, за коммунальные услуги, телефон, электричество. Почему нельзя все сделать с одного счета? Казалось бы, есть сумма, которая по закону положена каждому сознательному (работающему) жителю Латвии и пользуйся ей. Нет. В Luminor навязывают второй счет! Первый просто блокируют и открывают второй счет. Выглядит это, как предложение, но на деле – обычное давление. Основной счет блокирован банком и человек ничего снять не может. А, чтобы снять – добро пожаловать на второй счет. Естественно, за деньги!!! А как иначе? Открыть счет – деньги! Платить за счет – деньги! Обычная «варка» американского банка!

Но и со вторым счетом не все так просто: оплатить услуги Рижской думе, государству человек может!!! А вот снять эти деньги – нет! Нет расчетной карты. А как тогда купить еду, лекарства инвалиду? А иди побирайся, видимо…

Итак, первый консультант в банке объяснил веселым голосом, что совсем неважно, что имеешь два счета. Можно снять с любого!

Господин «К» уточнил несколько раз и отправился к банкомату, где тот «показал» ему, простите, фигу.

Господин «К» вновь позвонил в банк (в этот же день, минут через 40). На связи другой оператор! И другая информация! Данный консультант начинает более суровым голосом объяснять, что зачем он снимал деньги с основного счета? Нужно же было со второго! Позвольте, а как со второго если банк не предоставил ему карту? На вопрос господина «К», а как ему сходить в магазин за НЕОБХОДИМЫМИ для жизни продуктами и купить НЕОБХОДИМЫЕ лекарства, как инвалиду (да еще в период коронавируса) консультант ответил: «Сейчас никого в банке нет! Потом выходные! Мы разберемся! Ждите все выходные!»

НАПОМНИМ!!!! Речь идет о законных деньгах! Кстати, судебный исполнитель на них совершенно не претендует!

Хорошо, что у балтийского бюро «АН» имеется свой юрист в Латвии. Звоним ему, чтобы помочь господину «К» и, разумеется, написать статью, чтобы рассказать историю об американском банке в демократическом государстве Латвия.

Итак, юрист посоветовал написать заявление в банк с требованием вернуть законное! Написали. А еще юрист посоветовал позвонить в банк… Зачем? А вдруг будет «новая» информация! Как же юрист была права!!!!

Третий консультант за один день! И новая информация!

Оказывается, деньги можно снять и без кредитной карты в банкомате, разумеется, данного банка. Следует только зайти в интернет, на страницу клиента, выбрать нужную операцию, заполнить графу, получить код доступа и идти в банкомат! И все!

Господин «К» отправился! Все сделал так, как сказал консультант банка. Вернее, под его диктовку! Банкомат показал очередную фигу господину «К». Деньги снять НЕВОЗМОЖНО! Прошу заметить, законные!

Господин «К» - человек строгих правил и, видимо, сильного характера. Не привык отступать! Еще один звонок (четвертый!!!!) в банк!

Милая девушка-консультант стала быстренько щебетать НОВУЮ ИНФОРМАЦИЮ!!!! Так быстро, что понять сложно! Но господин «К» приводил ее в чувство конкретными вопросами! Например, почему не смог снять? Оказывается (новая информация) банк берет за услуги 2 евро и 0, 5% от неприкосновенной суммы в 430 евро! И он не снял, потому что запросил всю сумму! А ее не хватало! А кто же ему до того сказал, что банк снимает 0, 5% и еще 2 евро? Господин «К» прослушал еще раз записанный разговор и ничего подобного не услышал от консультанта! Кстати, а по какому закону от прожиточного минимума банк снимает 0, 5%? ПО КАКОМУ ЗАКОНУ? Это закон банка Luminor! Не государства Латвии, а американского банка! Понятно теперь, кто «хозяин» в Латвии?

Но вернемся к господину «К». Он задает конкретный вопрос: «Хорошо. С учетом ваших процентов, я могу пойти сейчас и снять деньги?» Припер, четвертого консультанта к стене! И тут вылезла правда-«матка» - не может! Уму непостижимо! Свой законный прожиточный минимум человек снять не может! Господин «К» задал вопрос: «А почему?» Ответ поразил!!! У нас банковские операции на выходных не проводятся!

Господин «К» в два щелчка доказал, что банковские операции в данном банке проводятся и на выходные, и на праздники! И не только внутренние, но и с другими банками. Он же сам это делал не раз! Очередное вранье! Очередного оператора!

Итог. Инвалид второй группы не смог снять свой прожиточный минимум. Кстати, за лживую информацию о том, что он может снять деньги данный американский банк СНЯЛ с НЕГО ДЕНЬГИ! Именно! Операция не была проведена, но банк снял уже деньги!

Хорошо разводит американский банк инвалидов Латвии? Отлично!

Должен он ответить за ложь, дезинформацию и не возврат денег? Должен! И в этом балтийское бюро «АН» поможет! Дело журналистов не только расследование, но и реальная помощь! Благо, наше издание выходит на шести языках и данную информацию прочтут и в Америке. Но главное! Балтийское бюро уж постарается донести до главного офиса банка в Америке данную информацию – статью.

И главный вопрос! Зачем банку это все надо? А теперь вернемся к уважаемому изданию B.B.LV – люди перестали в кризис доверять банкам! А это значит, что убытки у банка есть! Есть и потеря платежеспособных клиентов. Очень и очень много людей потеряли работу! Получается, что банк прокручивает эти деньги? Кстати, зарубежные СМИ пишут, что огромное количество американцев потеряло работу. Экономический кризис наступает. Может быть, латвийско-американский банк отсылает отобранные и «перекрученные» деньги инвалида (ов) Латвии для поддержки «штанов» жителей Америки? Мое предположение. Только мое!

Что бы я посоветовала латвийцам?

Будьте предельно осторожны с банком Luminor: буквально записывайте всю информацию на диктофон. Хорошенько подумайте!!!! Перед тем, как открывать счет в данном банке! Справедливости ради отметим, что до кризиса и ЧС банк работал четко (по мнению господина «К») Но, это в мирное время. В условиях ЧС все меняется! Каждому хочется есть!

Как можно оценить поступок данного банка к господину «К». Простым русским словом – мародерство в период ЧС!

Продолжение следует…