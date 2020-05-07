Латвия: большая афера маленького государства

Аргументы Недели → Общество 13+

7 мая 2020, 23:41 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Фото: соцсети

ЧС в Латвии продлена до 9 июня. Правда будут приняты решения о смягчении некоторых ограничений. Да и государство позаботилось о том, чтобы избежать кризиса неплатежей. Для споров с коллекторами и иных взыскателей долгов теперь есть 60 дней. Да и банки по ипотечным кредитам заемщикам предлагают отсрочку на год. Вот только как в «реалиях» воплощается такая «забота»? Балтийский отдел «Аргументы Недели» провел свое расследование. Вот, что из этого получилось…

Латвия позиционирует себя, как демократическое и свободное государство, где соблюдаются и права человека. И свято чтят Конституцию страны. А еще правительство Латвии постоянно упоминают, что самое главное – борьба с коррупцией! Латвия же должна стать процветающим государством, где нет места мошенникам, ворам, коррупционерам!

Да и не забыло государство народ Латвии. Позаботилось о том, чтобы человек не попал в «кабалу» кредиторов во время ЧС и после потери работы.

Все латвийские СМИ облетело интервью с представителем пресс-службы Центра защиты прав потребителей Саниты Гертмане.

«В законе о мероприятиях по преодолению последствий коронавируса указано: кредитор или взыскатель долгов, начиная взыскание долгов, письменно сообщает должнику о наличии долга и приглашает добровольно выполнить запоздавшие обязательства. В сообщении о долге указывается информация о возможности высказать обоснованные письменные возражения по поводу наличия, размера и срока выплаты долга. Срок для подачи возражений – не менее 60 дней с момента получения сообщений. Это значит, что раньше срок был 21 день. Сейчас получается, что в течении 60 дней нельзя проводить мероприятий, которые ухудшают положение должника».

Замечательно объяснила все г-жа Гертмане.

А теперь посмотрим, что происходит на самом деле!

Лично мне, Латвия напоминает Одессу 1946 года. Что сие значит? В те послевоенные года славный город Одессу захватила волна преступности, бандитизма и мошенничества. Правоохранительные органы не могли справиться с преступниками пока не приехал маршал Георгий Константинович Жуков. Он провел уникальную операцию: переодетые сотрудники органов вечерами наполняли город и выявляли воров, грабителей и бандитов. Более того, устроив концерт любимого одесситами артиста Леонида Утесова, он собрал весь «цвет преступности» в зале, а позже, прервав концерт, арестовал их. Да, меры были жесткие! Но все делалось «по душе». Одесса задышала свободно!

Простой народ Латвии не дышит свободно! Он только слушает лозунги и напутствия от правительства и платит, платит, платит!

Итак, активизировались судебные исполнители, которые не на минуту не прекращают работу: высылают письма с просьбой в течении 10 дней оплатить долги. Договориться об отсрочки практически невозможно. Об этом свидетельствуют жалобы сотни людей.

Пример? Пожалуйста.

Пожалуй, самый скандальный судебный исполнитель Латвии – Дайна Приеднице, получив долг не торопится его отправлять кредитору, а держит деньги «у себя» до одного года. Что это значит? Это значит, что человек, заплативший долг, не «выходит» из базы должников целый год. Насколько это законно? Разумеется, нет. Более того, данный «законник-рукапомойник» (мое личное мнение) может арестовать за 1,20 евро две хорошие машины и держать после оплаты долга более двух недель. Шеф-редактору «Аргументы недели» удалось встретиться с двумя мужчинами, которые пострадали от таких действий. Один, после погашения долга ждал более семи месяцев, когда мадам разблокирует счет. Она обещала, но ничего не делала! У другого, после погашения долга, две недели машины были в «отягощении». Что это значит? Один «товарищ» более 7 месяцев не мог производить банковские операции, а другой не мог совершать, например, продажу своего автомобиля.

Была ли жалоба? Конечно! Письмо с претензией было отправлено в латвийский совет судебных исполнителей. И что? Пресс-служба совета очень любит давать интервью в латвийских СМИ, где с вожделением рассказывает о правах и обязанностях должников. Говорит для публики правильно. На деле – закон у таких «законников» отсутствует. Шеф-редактор балтийского бюро «Аргументы недели» своими глазами видел письмо от такого «совета», которые ответили, что держать две машины две недели после погашения долга – законно! Полное беззаконное покрывательство действий своего коллеги.

Еще один «законник-рукапомойник» - Кристина Балталксне. Судебный исполнитель. Она «пошла» дальше, чем ее коллега. Напомню, речь идет о периоде ЧС. По закону латвийского государства, у человека (должника) не может быть снята сумма 430 евро с банковского счета. Это прожиточный минимум, который не нельзя трогать! Но у данной дамочки свои законы. Шеф-редактор балтийского бюро встретился с человеком, у которого г-жа Кристина, в обход закону, сняла деньги даже намного меньше, чем прожиточный минимум. Как же так? А у нее свои законы!

Еще интересный момент. В период ЧС государственные структуры работают на «удаленке». Это значит, что ни в суд, ни к судебным исполнителям попасть нельзя. Пожалуйста, пиши письма и жди ответа. Этим и пользуются такие «законники-рукапомойники». Пример? Пожалуйста! Товарищ «Н» получает письмо от судебного исполнителя за долг. Разумеется, подробностей в письме нет. Просто – счет и сумма долга. Оплатить нужно в течении десяти дней. Человек не понимает, о чем идет речь. Начинает выяснять и обнаруживается, что некой фирме «захотелось» больше денег, чем «товарищ» выплатил. Они подали в суд. «Товарищ» был уведомлен и написал заявление-ответ в суд. И выиграл! Далее, фирма пошла в суд следующей инстанции. «Товарищ» получил иск из суда. Ответил на него и предоставил документы. И сидел ждал, когда получит решение суда. Суд – дело не быстрое! Да еще ЧС. Решение суда не дождался, но зато получил письмо от судебного исполнителя. Почему не было решения суда? Оно было! Вот только ему забыли его отправить. Как такое может быть в свободном, демократическом государстве? Может! На коронавирус все спишут. Что за судья? Судья районного центра Риги г-жа Л. Лея. Что это значит? А то, что человека лишили возможности воспользоваться своим законным правом! Например, опротестовать решение!

Это малая доля того, что балтийское бюро «Аргументы Недели» узнали и увидели собственными глазами.

Закон отсутствует! Нет в Латвии такого маршала Жукова, который решит вопрос с мошенниками! Народ прав практически не имеет! Правительство Латвии озабочено только лозунгами, чествованием легионеров СС и деньгами Евросоюза. Как бы их побольше получить…

Страна, которая ничего не производит и живет на деньги ЕС, должна хотя бы уважать Конституцию и соблюдать «приличие Закона». Этого нет! Люди практически бесправны. Простые люди. Может стоит поднять в Брюсселе вопрос о правах человека, которые практически не соблюдаются в Латвии? Если страна живет на чужие деньги, то будьте добры!

Что думает по данному поводу Министерство юстиции Латвии?

Балтийский отдел «Аргументов Недели» отправил запрос в данную организацию. Ждем ответов от «законников» Латвии!

Продолжение следует…