На Курильских островах выявлен первый случай заражения COVID-19

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15 мая 2020, 07:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

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Стало известно, что на Курильских островах выявлен первый случай заболевания коронавирусом. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу правительства Сахалинской области.

Сообщается: житель Дагестана, у которого впоследствии диагностировали коронавирусную инфекцию, прибыл на остров Кунашир несколько дней назад. Предварительный экспресс-тест в аэропорту показал отрицательный результат. Мужчина получил предписание Роспотребнадзора об обязательной двухнедельной самоизоляции и сдал анализы, но не стал дожидаться окончания карантина и вышел на работу. А уже сегодня из лаборатории пришли его положительные результаты исследования на COVID-19.

В настоящее время ведется расследование о нарушении карантинного режима.

Больного изолировали в районное медицинское учреждение. Также в Южно-Курильск направлен вертолет санитарной авиации для отправки мужчины в инфекционный госпиталь в Долинске. До тех пор, пока не будет полностью выявлен круг контактных лиц инфицированного, с островом прекращается транспортное сообщение.

Ранее сообщалось: коронавирусом заразилось уже больше 4,5 миллионов человек. Таковы данные ресурса Worldometers.