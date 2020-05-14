Магазины вправе не обслуживать покупателей без масок и перчаток

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14 мая 2020, 20:45 [ «Аргументы Недели» ]

Люди в масках. Фото: сайт Госдума РФ

Продавцам магазинов разрешили не обслуживать на кассе покупателей без масок. Речь идет о регионах, где введен масочный режим. Это прописано в рекомендациях по соблюдению режима в торговых точках.

Если человек пришел в магазин без маски, или снял ее в торговом зале, то продавец может попросить его надеть ее, в случае отказа - должен вызвать полицию. Причем ответственность несет сам покупатель, а не магазин, куда он явился без маски. Об этом заявил статс-секретарь, заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

С 12 мая москвичи обязаны носить маски и перчатки в общественных местах и транспорте. Другие регионы также ввели «масочный режим».

В Роскачестве рассказали, что почти две трети россиян стали реже ходить в магазины.