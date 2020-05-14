Почти две трети россиян стали реже ходить в магазины во время самоизоляции

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14 мая 2020, 12:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ПолитЭксперт

фото: pixabey

В Роскачестве рассказали, что почти две трети россиян стали реже ходить в магазины, еще около четверти населения придерживаются обычного графика. Ведомство провело социологический опрос, в результате которого выяснилось, что после начала пандемии 58% населения стараются покупать продукты в сетевых магазинах, а треть граждан ходит в ближайшие точки продаж.

Россияне стали меньше ездить в большие супермаркеты, так как они далеко находятся. В них продолжают отовариваться лишь 9% граждан. Москвичи и петербуржцы реже других граждан РФ ходят за продуктами в ближайшие магазины, их доля составляет лишь 22% и 14% соответственно. Треть населения стало тратить больше средств на питание, чем прежде. А четверть граждан, наоборот, экономят, приобретая лишь необходимые продукты.