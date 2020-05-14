В Росавиации предложили три этапа снятия ограничений

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14 мая 2020, 14:55 [ «Аргументы Недели» ]

Самолет. Фото: pixabay.com

В Росавиации предложили три этапа снятия ограничительных мер, которые ранее были введены из-за пандемии коронавирусной инфекции. Согласно плану, на первых двух этапах на борт не смогут попасть пассажиры с повышенной температурой.

В ведомстве предложили для начала не пускать на борт самолетов тех пассажиров, у которых зафиксирована температура выше 37,5 градусов. Также комплекс мер предусматривает обязательное ношение пассажирами защитных масок и перчаток на протяжении всего времени перелета. «Первый этап... При входе на борт проводится бесконтактная термометрия, пассажиры с температурой тела 37,5˚ и более на борт не допускаются», - сказано в сообщении.

Ранее врач рассказала, безопасно ли для здоровья долгое ношение защитных перчаток и масок.