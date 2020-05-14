Врач рассказал, навредит ли здоровью долгое ношение масок и перчаток

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14 мая 2020, 12:54 [ «Аргументы Недели» ]

Самолеты. Фото: pixabay.com

Терапевт Татьяна Баллирано рассказала, может ли человек длительное время носить защитные маски и перчатки без вреда для здоровья. Врач напомнила о хирургах, которые во время операций часами находятся в полной экипировке.

«Никакой проблемы нахождения в маске и перчатках один-два часа или восемь-девять я не вижу. Это абсолютно не вредит здоровью, это достаточно комфортное нахождение. Маски воздухопроницаемы. Это ваша жизнь, жизнь и здоровье близких, родных и соседей», - заявила терапевт. Таким образом она прокомментировала требования Роспотребнадзора, обязывающие пассажиров во время авиаперелета находиться в средствах индивидуальной защиты, передаёт Мир24.

Баллирано отметила, что в свете пандемии коронавируса следует также пересмотреть организацию питания на борту самолета. Она выразила мнение, что следует повысить стерильность приборов и упаковок с предлагаемыми блюдами. Врач добавила, что непонятным также остается то, как поступать с масками вовремя еды и после.