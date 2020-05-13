Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по организации работы транспорта

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13 мая 2020, 21:44 [ «Аргументы Недели» ]

Пустой троллейбус. Фото: соцсети

Роспотребнадзор выпустил памятку с рекомендациями о работе транспортных компаний.

Ведомство дает рекомендации по поводу организации безопасных перевозок «в период увеличения пассажиропотока из-за завершения периода нерабочих дней».

В рекомендациях, в частности, говорится, что «в отношении всех сотрудников компании должны ежедневно перед началом смены производиться измерение температуры, уточнение самочувствия лиц, проживающих вместе с ними, а также проверка информации о возможных контактах с заболевшими лицами».

Помимо этого, у всех сотрудников транспортного предприятия должен быть свободный доступ к антисептикам. Силами предприятия должна проводиться ежедневная дезинфекция транспортных средств.

Водители и все другие сотрудники, контактирующие с пассажирами, обязаны находиться на рабочем месте в одноразовых масках и перчатках, а также регулярно обрабатывать руки кожными антисептиками или дезинфицирующими салфетками.

В ведомстве просчитали периодичность смены масок и перчаток – маски нужно менять каждые два-три часа, перчатки - не реже один раза в смену либо «при их повреждении».

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что тесты на коронавирус не продаются в Интернете.