Роспотребнадзор: Тесты на коронавирус в Интернете не продаются

Тесты для диагностики коронавирусной инфекции приобрести в Интернете невозможно. В Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) заявили, что для выявления COVID-19 можно использовать только тесты, официально зарегистрированные в России.
"В Интернете такие не продаются", - подчеркнули в ведомстве. По данным Роспотребнадзора, в России зарегистрировано большое количество ПЦР-тестов, которые отличает высокая диагностическая точность. Но все-таки тест на SARS-CoV-2 может быть отрицательным при наличии определенных симптомов. Например, тест может быть отрицательным при ОРВИ, вызванном другим возбудителем.
За последние сутки в России зарегистрировано подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – 11 656 в 84 регионах.
10 регионов, где прирост зараженных самый большой:
1. Москва - 6169
2. Московская область - 1079
3. Санкт-Петербург - 307
4. Нижегородская область - 291
5. Смоленская область - 164
6. Республика Дагестан - 119
7. Свердловская область - 108
8. Калужская область - 98
9. Краснодарский край - 98
10. Рязанская область - 96
Меньше всего зараженных за сутки в Крыму - 4, в Севастополе - 4.
Республика Алтай - 2. Ненецкий АО, Сахалинская область, Чукотский АО за сутки появилось по одному инфицированному.