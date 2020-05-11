Роспотребнадзор: Тесты на коронавирус в Интернете не продаются

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11 мая 2020, 16:00 [ «Аргументы Недели» ]

pexels.com

Тесты для диагностики коронавирусной инфекции приобрести в Интернете невозможно. В Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) заявили, что для выявления COVID-19 можно использовать только тесты, официально зарегистрированные в России.

"В Интернете такие не продаются", - подчеркнули в ведомстве. По данным Роспотребнадзора, в России зарегистрировано большое количество ПЦР-тестов, которые отличает высокая диагностическая точность. Но все-таки тест на SARS-CoV-2 может быть отрицательным при наличии определенных симптомов. Например, тест может быть отрицательным при ОРВИ, вызванном другим возбудителем.

За последние сутки в России зарегистрировано подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – 11 656 в 84 регионах.

10 регионов, где прирост зараженных самый большой:

1. Москва - 6169

2. Московская область - 1079

3. Санкт-Петербург - 307

4. Нижегородская область - 291

5. Смоленская область - 164

6. Республика Дагестан - 119

7. Свердловская область - 108

8. Калужская область - 98

9. Краснодарский край - 98

10. Рязанская область - 96

Меньше всего зараженных за сутки в Крыму - 4, в Севастополе - 4.

Республика Алтай - 2. Ненецкий АО, Сахалинская область, Чукотский АО за сутки появилось по одному инфицированному.