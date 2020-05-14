Жителям Калининградской области разрешили посещать дикие пляжи

Власти Калининградской области не возражают против посещения жителями диких пляжей, расположенные вне приморских муниципалитетов.
В региональном оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции пояснили, что дикие пляжи не являются общественным пространством, «поэтому прямого запрета нет, как и на прогулки в лесу».
С 12 мая в Калининградской области отменили режим самоизоляции, в регионе заработали торговые центры и салоны красоты. Между тем, в области ужесточили масочный режим – носить индивидуальные средства защиты нужно даже на улицах.
Ранее сообщалось, что в приморские города Калининградской области временно разрешили въезд.