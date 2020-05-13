Власти Калининградской области решили ужесточить масочный режим на фоне послаблений

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13 мая 2020, 19:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kgd.ru

Женщина в защитной маске. Фото: Pixabay

В Калининградской области ужесточили масочный режим – теперь средство индивидуальной защиты нужно надевать не только в общественных местах, но и на улице.

Согласно постановлению областного правительства, «использование одноразовых или многоразовых средств индивидуальных защиты обязательно при нахождении на улицах, в общественном транспорте, на остановках, а также в любых общественных местах и помещениях».

Организациям и учреждениям предписано отказывать в предоставлении услуг гражданам, пренебрегающим этими правилами.

Ужесточение масочного режима произошло на фоне заметного послабления режима ограничительных мер – с 12 мая в регионе отменили режим самоизоляции, открыли торговые центры и салоны красоты.

Ранее сообщалось, что в Заполярье могут вернуть режим самоизоляции из-за нарушения масочного режима.