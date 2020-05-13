В Заполярье могут вернуть режим самоизоляции из-за нарушения масочного режима

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13 мая 2020, 15:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: severpost.ru

Девушка в маске. Фото: Pixabay

Глава Мурманской области Андрей Чибис заявил о возможности возврата к режиму самоизоляции.

По его словам, «северян отправят снова по домам, если люди не будут соблюдать масочный режим и это приведет к росту числа зараженных».

Также сообщается, что в правительстве особо пристально будут контролировать ситуацию в Кировске и Апатитах – это первый очаг распространения коронавируса на территории региона, где ситуация по-прежнему «далека от идеала».

По разным данным, почти две трети мурманчан проигнорировали требование властей носить защитные маски.

В региональном оперативном штабе сообщают, что 13 мая в Мурманской области зафиксировано 43 новых заражения коронавирусной инфекцией.

Ранее губернатор Мурманской области заявил о снятии режима самоизоляции в регионе.