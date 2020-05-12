В приморские города Калининградской области временно разрешили въезд

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12 мая 2020, 14:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kgd.ru

Город Балтийск. Фото: Pixabay

Власти Калининградской области разрешили въезд в приморские города региона.

По данным оперативного штаба, в мае в Зеленоградск, Светлогорск, Пионерский, Балтийск и Янтарный пускали только местных жителей по прописке или собственников недвижимости. Теперь эти ограничения сняли.

В оперштабе добавили, что въезд в приморские города могут снова закрыть на выходные – 16 и 17 мая. Такое решение будет приниматься в зависимости от развития эпидемической ситуации.

Объекты массового отдыха в приморских городах области остаются недоступными для посещения.

Ранее сообщалось, что власти Калининградской области отменяют режим всеобщей самоизоляции.