В приморские города Калининградской области временно разрешили въезд

Власти Калининградской области разрешили въезд в приморские города региона.
По данным оперативного штаба, в мае в Зеленоградск, Светлогорск, Пионерский, Балтийск и Янтарный пускали только местных жителей по прописке или собственников недвижимости. Теперь эти ограничения сняли.
В оперштабе добавили, что въезд в приморские города могут снова закрыть на выходные – 16 и 17 мая. Такое решение будет приниматься в зависимости от развития эпидемической ситуации.
Объекты массового отдыха в приморских городах области остаются недоступными для посещения.
Ранее сообщалось, что власти Калининградской области отменяют режим всеобщей самоизоляции.