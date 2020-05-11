Власти Калининградской области отменяют режим всеобщей самоизоляции

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11 мая 2020, 20:11 [ «Аргументы Недели» ]

Люди в защитных масках. Фото: сайт Госдума РФ

В Калининградской области решили отменить режим самоизоляции. Это следует из постановления, опубликованного на портале правовой информации.

В документе указывается, что ограничения сохраняются для лиц старше 65 лет, людей с хроническими заболеваниями, а также для детей младше 14 лет, которым можно появляться на улице только в сопровождении взрослых.

Кроме этого, в регионе продолжает действовать масочный режим. Фитнес-центры, рестораны, спортивные залы и парки будут закрыты как минимум до конца мая.

Ранее губернатор Мурманской области заявил о снятии режима самоизоляции в регионе.