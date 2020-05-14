В России за сутки умерло 93 человека с коронавирусом COVID-19

Аргументы Недели → Общество 13+

14 мая 2020, 11:33 [ «Аргументы Недели» ]

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В России за сутки, по данным на 14 мая, скончались 93 человека, у которых была выявлена коронавирусная инфекция COVID-19. Российский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что всего в нашей стране умерли 2305 человек с коронавирусом.

13 мая скончалось 96 зараженных COVID. В России за сутки COVID-19, впервые со 2 мая, диагностировали менее чем у 10 тысяч человек.

На этой неделе американские издания FT и NYT сообщили о занижении уровня смертности в России. Этот вывод СМИ сделали на основании данных об общем числе смертей за апрель в Москве и Санкт-Петербурге.

Американское издание NYT настаивает на точности своих данных по смертности от коронавируса COVID-19 в России