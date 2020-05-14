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Американское издание NYT настаивает на точности своих данных по смертности от коронавируса COVID-19 в России

, 07:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Американское издание NYT настаивает на точности своих данных по смертности от коронавируса COVID-19 в России
Офис редакции NYT, фото: Alexandra Schuler/dpa , Global Look Press

Американское издание The New York Times уверено и настаивает на достоверности статистки по смертности от коронавирусной инфекции COVID-19 в России, которая была опубликована газетой. Информацию о скончавшихся о россиян - жертвах коронавируса, опубликованную американской газетой, ранее опровергли в МИД РФ.

В NYT полностью уверены в точности информации, которая была использована при написании материала и заявляют, что «никакие факты, приведенные в нашей статье, не оспариваются». Об этом заявил вице-президент по коммуникациям компании The New York Times Company Даниэль Роудс.

О смертности в России от коронавируса писало и издание The Financial Times.  В материалах FT и NYT указано о том, что смертность от коронавируса в Москве и Санкт-Петербурге может быть на 70 процентов выше официальной статистики.

NYT со ссылкой на данные стличного правительства писала, что в апреле 2020 года в Москве было зарегистрировано на 1,7 тысяч смертей больше в сравнении со средним пятилетним показателем для этого месяца. Указывая на то, что официальное количество умерших от COVID в российской столице в апреле составило 642 человека, авторы статьи делают вывод о том, что официальная статистика смертности от нового вируса может быть занижена в несколько раз.

Комиссия Госдумы намерена разобраться, почему появляются такие публикации, несмотря на то, что они официально опровергнуты

МИД РФ. 

ИЧ

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