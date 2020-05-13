Комиссия Госдумы проверит публикации о якобы несоответствии данных о смертности от коронавируса в России

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13 мая 2020, 22:14 [ «Аргументы Недели» ]

Здание ГД. Фото: сайт Госдума РФ

Комиссия Госдумы намерена разобраться, почему появляются такие публикации, несмотря на то, что такие публикации официально опровергнуты представителями российских органов власти. Об этом заявил глава думской комиссии Василий Пискарев.

«Считаем недопустимым для уровня подобных изданий появление в них статей, основанных на домыслах, и не представляющих официальную российскую точку зрения. На Западе очень много говорят о фейк-ньюс, но почему-то легко допускают появление таких тенденциозных материалов о России в своих газетах», – отметил парламентарий.

Он также заявил, что «у нас возникло немало вопросов к авторам этих публикаций, допускающим ложные измышления в адрес нашей страны».

Пискарев намерен проверить эти материалы на предмет их соответствия российскому законодательству и нормам журналистской этики, после чего направить их в МИД России и другие уполномоченные органы «для принятия персонифицированных мер».

Ранее в МИД прокомментировали статьи о занижении данных по смертности от COVID-19 в России.