В МИД прокомментировали статьи о занижении данных по смертности от COVID-19 в России

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13 мая 2020, 18:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

МИД, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В Министерстве иностранных дел России прокомментировали статьи в изданиях Financial Times и New York Times, в которых говорится, что данные по смертности от COVID-19 в стране якобы намеренно занижены.

В МИД подчеркнули, что зарубежные издания, выпустившие подобные материалы, полностью проигнорировали азы профессиональной журналистики, а также не дали российской стороне высказаться по этому вопросу.

Напомним, газета Financial Times ранее заявила, что смертность от COVID-19 в России может быть более чем на 70 процентов выше предоставленной властями страны статистики. Согласно официальным данным, в апреле в Москве и Санкт-Петербурге от коронавируса нового типа скончались 629 человек. Но, как утверждает издание, за вышеуказанный месяц в городах умерло на 72% больше людей – 2073 человека. Подобную статью выпустила и New York Times.

В МИД РФ отметили "поразительную синхронность появления" и "схожесть" материалов двух изданий, которые даже не удосужились поинтересоваться реальными фактами.