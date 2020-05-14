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В России за сутки COVID-19 диагностировали менее чем у 10 тысяч человек, погибло меньше 100 пациентов

, 11:14 [ «Аргументы Недели» ]

В России за сутки COVID-19 диагностировали менее чем у 10 тысяч человек, погибло меньше 100 пациентов
Тест на коронавирус. Фото: pixabay.com

В России число заболевших коронавирусом за последние сутки увеличилось на 9 974 человека. При этом к общему количеству выздоровевших за 24 часа прибавилось 5 527 пациентов.

В Москве обнаружили 4 712 зараженных, в Подмосковье – 918, в Петербурге – 460 человек. Отмечается, что у 40% выявленных за сутки больных симптомы коронавируса не проявляются. При этом смертность за последние 24 часа составила 93 человека.

Всего за все время эпидемии в России зафиксировали 252 245 заболевших коронавирусом, свыше 53 тысяч человек вылечились, 2 305 пациентов погибли.

АБ

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