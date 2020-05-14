В столице за последние сутки скончались 58 человек, у которых был выявлен коронавирус COVID-19

Аргументы Недели → Общество 13+

14 мая 2020, 08:12 [ «Аргументы Недели» ]

pexels.com

В Москве за последние сутки скончались 58 человек, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция COVID-19.

В московском оперативном штабе по борьбе с коронавирусом сообщили о том, что в столице скончались 58 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.

Всего в Москве, по данным на утро 14 мая, из-за коронавируса умерли 1290 человек.

В Подмосковье скончались всего 226 человека, у которых был COVID. На третьем месте по этой печальной статистке Санкт-Петербург, в северной столице 63 жертвы коронавируса.

Американское издание NYT настаивает на точности своих данных по смертности от коронавируса COVID-19 в России

Карта распространения COVID в мире на 14 мая.