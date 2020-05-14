Аргументы Недели → Общество 13+

14 мая 2020, 11:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Коммерсантъ

pexels.com

Интернет-мошенники активизировались после объявления о выплатах на детей. Появилось около 30 фейковых сайтов, которые вводят в заблуждение родителей и могут лишить семьи денег. В одной их фирм по кибербезопасности предупредили, что насчитали около 30 новых доменов в зоне .ru.

Среди названий есть домены с вариациями слов gosuslugi, gosuslugi-16, vyplaty, covid-vyplaty, posobie, которые обманут пользователя. Так руководитель отдела безопасности «СёрчИнформ» Алексей Дрозд рассказал, что многие сайты пока не заполнены, но мошенники готовятся «отзеркалить» дизайн оригинального сайта, когда будет ясность с его наполнением. Напомним, в работе официального сайта госуслуг после объявления президентом РФ Владимиром Путиным 11 мая о беспрецедентных выплатах по 10 тысяч рублей на детей от 3 до 15 лет включительно были серьезные сбои.

Случаи регистрации новых доменных имен со словами gosuslugi и posobie за последние два дня зафиксировали и в компании Infosecurity a Softline Company. В этой фирме предостерегают от продолжения роста фейковых порталов в связи с новостями о детских выплатах.

В Пенсионном фонде РФ (ПФР) посоветовали, когда лучше подавать заявки на выплаты на детей, о которых 11 мая объявил президент РФ Владимир Путин