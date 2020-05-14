После критики Путина в ПФР посоветовали, когда лучше подавать заявки на выплаты на детей

Аргументы Недели → Общество 13+

14 мая 2020, 09:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

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В Пенсионном фонде РФ (ПФР) посоветовали, когда лучше подавать заявки на выплаты на детей, о которых 11 мая объявил президент РФ Владимир Путин. Единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей положена на детей в возрасте от трех до 15 лет включительно.

Подать заявки на выплаты можно было через Интернет уже с 12 мая. Но сайт Госуслуг не выдержал нагрузки. В ПФР посоветовали подавать заявление на получение выплат в размере 10 тысяч для детей от 3 до 16 лет с 15 мая, так как после заявления Путина о деньгах на сайт госуслуг начали сразу обращаться многие россияне, кому положена выплата. Из-за большого потока посетителей начались неполадки.

«Советую подавать заявку через два дня, так как сейчас портал госуслуг перегружен и не работает в полном объеме», — сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Владимир Путин 12 мая раскритиковал работу министерств по оформлению выплат на детей, так как портал Госуслуги рухнул.

Правительство РФ утвердило правила получения разовой выплаты на детей от 3 до 16 лет. В правительстве РФ уточнили как еще можно подать заявки.