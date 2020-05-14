Специалист рассказал, за что можно уволить во время дистанционной работы

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14 мая 2020, 10:39 [ «Аргументы Недели» ]

Время прощаться. Фото: pixabay.com

Эпидемия коронавируса в России привела к тому, что работодателям пришлось переводить сотрудников на удаленную работу. Однако непривычный формат рабочих взаимоотношений вызывает много вопросов как у начальников, так и у подчиненных.

Председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков объяснил, что может послужить причиной для увольнения «дистанционного» сотрудника.

«Невозможно уволить человека, если он находится на удаленной работе. Надо зафиксировать факт нарушения. Условно, человеку давали какие-то задания… и человек это не сделал. Находясь дома, теоретически человек не может совершить грубое нарушение, как прогул или пьянство», - объяснил Шмаков.

Он добавил, что удаленная работа эффективна далеко не для всех современных профессий, а потому ожидать, что она заменит очный труд, пока не стоит, передаёт Радио Sputnik.