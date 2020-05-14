Сотрудница COVID-лаборатории ХМАО заразилась коронавирусом, но продолжала ходить на работу

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14 мая 2020, 08:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

Лаборатория. Фото: pixabay.com

В Нижневартовске сотрудница «Центра гигиены и эпидемиологии», в котором проводят исследование на COVID-19, заболела коронавирусом, однако все равно продолжала ходить на работу.

Предполагается, женщину заразил кто-то из членов семьи. Несмотря на то, что по документам она работала удаленно, на деле же сотрудница с симптомами ОРВИ продолжала трудиться очно. В ее обязанности входило разнесение проб по этажам здания.

«После этого нас всех выгнали домой и сделали обработку здания. Тестирование на коронавирус до сих пор сделали не всем, никто не изолирован, все работают, а контактировала она с людьми с четырех этажей», - сообщил другой сотрудник Центра.

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