Вирусологи рассказали, как работает лаборатория в Ухане

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11 мая 2020, 15:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: South China Morning Post

pixabay.com, лаборатория

Сотрудники Института вирусологии города Ухань рассказали журналистам, как работает лаборатория, в которой исследуются наиболее опасные микроорганизмы. В учреждении поддерживаются самые строгие стандарты безопасности.

По словам директора лаборатории Юань Чжимина, руководство и сотрудники принимают все меры предосторожности, чтобы ни один вирус не проник наружу. Учёные, проводящие лабораторные опыты, ежегодно проверяют своё физическое и психическое здоровье. Сотрудники обязаны следовать строгим процедурам безопасности при каждом входе в лабораторию и должны гарантировать, что у них нормальное физическое состояние, включая артериальное давление и температуру тела.

В лаборатории используется технология отрицательного давления: воздух, находящийся внутри здания, не выходит наружу.

Защитную одежду, которую носят работники лаборатории, необходимо дезинфицировать, а затем промывать чистой водой каждый раз, когда они уходят с работы. Другие материалы, которые покидают стены лаборатории, проходят температурную обработку и воздействие высоким давлением перед тем, как их утилизацией займутся компании, обладающие государственной лицензией на такую работу.

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