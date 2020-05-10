В Ухань вернулся коронавирус

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10 мая 2020, 08:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

В китайском Ухане впервые за продолжительное время обнаружили нового зараженного коронавирусной инфекцией. Отмечается, что у пациента тяжелая форма COVID-19.

Кроме того, в провинции Хубэй за последние сутки обнаружили 17 носителей коронавируса, у которых отсутствуют симптомы заболевания. На сегодняшний день в Хубэе известно о 616 бессимптомных заболевших.

За все время эпидемии коронавируса в провинции Хубэй было обнаружено 68 129 заболевших, из них более 50 тысяч пациентов находилось в Ухане; свыше 4,5 тысяч скончалось (3 869 смертей в Ухане).

Ранее в больницах в Ухане заявили об отсутствии зараженных коронавирусом.