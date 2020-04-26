В больницах в Ухане не осталось больных COVID-19

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26 апреля 2020, 11:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

В уханьских больницах не осталось пациентов с коронавирусной инфекцией, заявил официальный представитель государственного комитета по вопросам здравоохранения Ми Фэн.

«Благодаря общим усилиям уханьских врачей и помогающим им со всей страны медикам, по состоянию на 26 апреля, в больницах Уханя ноль пациентов с коронавирусной инфекци», - сказал он.

Известно, что всего в провинции Хубэй было выявлено 68 128 случаев заражения коронавирусом, 50 333 из них обнаружили в Ухане. За время эпидемии в регионе скончались 4512 заболевших, из них в Ухане 3869.

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