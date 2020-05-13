Депутат Оксана Пушкина сообщила, что заразилась коронавирусом

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13 мая 2020, 17:14 [ «Аргументы Недели» ]

Оксана Пушкина. Фото: Инстаграм Оксаны Пушкиной

Депутат Госдумы Оксана Пушкина стала пятым парламентарием, заразившимся коронавирусной инфекцией.

О том, что Пушкина заразилась стало известно из ее Telegram-канала. Как выяснилось, 10 мая депутаты Госдумы массово сдали тесты на коронавирус, а позже Пушкой позвонили из Роспотребнадзора.

«Сегодня на пленарке Вячеслав Володин сообщил о двух новых заболевших коронавирусом депутатах. Раскрою половину интриги – я одна из этих депутатов», – говорится в сообщении.

По словам Пушкиной, она чувствует себя хорошо, из симптомов – только заложенный нос.

Депутат считает, что заразилась во время реализации проекта #МыВМесте, когда активисты доставляли больницам средства индивидуальной защиты.

Ранее в больницу с коронавирусом попала депутат Госдумы Светлана Максимова.