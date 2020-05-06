Стало известно о состоянии больной коронавирусом депутата ГД Светланы Максимовой

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6 мая 2020, 20:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Светлана Максимова. Фото: сайт Госдумы РФ

У депутата Госдумы от "Единой России" Светланы Максимовой, ранее попавшей в больницу с подозрением на ОРВИ, подтвердился коронавирус. Ее перевели из реанимации в обычную палату в понедельник, 4 мая.

Максимова находится в областной клинической больнице в Твери и чувствует себя лучше. По словам ее помощницы, сегодня уже даже пытается работать.

Максимова до госпитализации работала в маске и перчатках, постоянно мыла руки и обрабатывала их антисептиком. У родственников и помощников депутата тесты на коронавирус отрицательные.