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Стало известно о состоянии больной коронавирусом депутата ГД Светланы Максимовой

, 20:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Стало известно о состоянии больной коронавирусом депутата ГД Светланы Максимовой
Светлана Максимова. Фото: сайт Госдумы РФ

У депутата Госдумы от "Единой России" Светланы Максимовой, ранее попавшей в больницу с подозрением на ОРВИ, подтвердился коронавирус. Ее перевели из реанимации в обычную палату в понедельник, 4 мая.

Максимова находится в областной клинической больнице в Твери и чувствует себя лучше. По словам ее помощницы, сегодня уже даже пытается работать.

Максимова до госпитализации работала в маске и перчатках, постоянно мыла руки и обрабатывала их антисептиком. У родственников и помощников депутата тесты на коронавирус отрицательные.

НС

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