Стало известно о состоянии больной коронавирусом депутата ГД Светланы Максимовой

У депутата Госдумы от "Единой России" Светланы Максимовой, ранее попавшей в больницу с подозрением на ОРВИ, подтвердился коронавирус. Ее перевели из реанимации в обычную палату в понедельник, 4 мая.
Максимова находится в областной клинической больнице в Твери и чувствует себя лучше. По словам ее помощницы, сегодня уже даже пытается работать.
Максимова до госпитализации работала в маске и перчатках, постоянно мыла руки и обрабатывала их антисептиком. У родственников и помощников депутата тесты на коронавирус отрицательные.