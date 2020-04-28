Депутат Госдумы госпитализирована в областную больницу в Твери с пневмонией

Аргументы Недели → Общество 13+

28 апреля 2020, 16:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: tvernews.ru

Депутат Госдумы Светлана Максимова. Фото: сайт Госдумы РФ

Депутат Госдумы от Тверской области Светлана Максимова госпитализирована с пневмонией в областную клиническую больницу.

Сообщается, что у парламентария поднялась высокая температура, начался кашель, врачи диагностировали воспаление легких и взяли тест на коронавирус. сама депутат надеется, что «просто сильно простудилась», что у нее неоднократно случалось и ранее.

Она рассказала, что на днях она привезла защитные комбинезоны для врачей в один из инфекционных госпиталей, за которыми ездила Москву. По пути она вышла за кофе и, по ее словам, вероятно в этот момент и простудилась, потому что был сильный ветер.

Результат теста на коронавирус Светланы Максимовой еще не готов.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Дмитрий Новиков госпитализирован с COVID-19.