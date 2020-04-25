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Депутат Госдумы Новиков госпитализирован с COVID-19

, 19:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Депутат Госдумы Новиков госпитализирован с COVID-19
депутат Госдумы Дмитрий Новиков, State Duma Russia/via Globallookpress.com
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков госпитализирован с коронавирусом нового типа. Об этом он лично сообщил в субботу, 25 апреля, журналистам.
 
Согласно последней информации, Дмитрий Новиков сдал анализ на коронавирусную инфекцию и недавно получил положительный результат.
 
Он стал вторым депутатом с подтвержденным диагнозом COVID-19. Ранее у главы комитета Госдумы по делам СНГ Леонида Калашникова выявили двустороннюю пневмонию, которую вызвал коронавирус нового типа.
 
ЕТ

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