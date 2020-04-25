Депутат Госдумы Новиков госпитализирован с COVID-19

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков госпитализирован с коронавирусом нового типа. Об этом он лично сообщил в субботу, 25 апреля, журналистам.

Согласно последней информации, Дмитрий Новиков сдал анализ на коронавирусную инфекцию и недавно получил положительный результат.