Стало известно, как не попасться на удочку мошенников, предлагающих ваучеры вместо авиабилетов

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13 мая 2020, 15:11 [ «Аргументы Недели» ]

банковские карты, pixabay.com

Председатель совета ассоциации "Электронные деньги и денежные переводы" Виктор Достов рассказал, как не попасть на удочку мошенников, придумавших обманную схему с выдачей ваучеров на неиспользованные авиабилеты.

Ранее стало известно, что перевозчики предложили пассажирам, которым из-за пандемии COVID-19 не удалось улететь за границу, оформить ваучеры на сопоставимую сумму с добавлением бонусов и скидок. Сотрудники ВТБ узнали, что после этого мошенники начали отправлять гражданам письма, а также обзванивать клиентов. Они представляются сотрудниками авиакомпании и предлагают приобрести ваучер. Если человек отказывается и требует вернуть ему деньги, аферисты обещают "урегулировать вопрос" за вознаграждение и просят назвать данные банковской карты.

Виктор Достов в беседе с Радио Sputnik отметил, что при получении подобного звонка гражданам следует уточнить, откуда поступил звонок и заявить, что перезвонят сами. После этого желательно самостоятельно связаться с авиакомпанией – по телефону или электронной почте.

Эксперт также порекомендовал взять за правило никогда не сообщать по телефону или интернету реквизиты своей банковской карты.