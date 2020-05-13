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Треть россиян на праздники забыли про самоизоляцию и отправились на шашлыки

, 07:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Треть россиян на праздники забыли про самоизоляцию и отправились на шашлыки
Шашлык. Фото: pixabay.com

Исследования показали, сколько россиян на самом деле выбрало отдых и шашлыки на майские праздники вместо соблюдения введенного властями страны режима самоизоляции.

Оказалось, что 66% жителей России остались отмечать Первомай и День Победы в своих городских квартирах, но около трети граждан дома не усидели и отправились на природу.

«Только четверть респондентов признались, что отважились во время карантина поехать на дачу. Почти каждый третий опрошенный не смог отказаться от любимой майской традиции – приготовления шашлыка», - показали результаты опроса.

Ранее стало известно, что в российских регионах начали демонстративно нарушать режим самоизоляции.

АБ

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