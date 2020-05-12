В российских регионах демонстративно нарушают режим самоизоляции

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12 мая 2020, 15:51 [ «Аргументы Недели» ]

По информации оперативного штаба МВД по предупреждению распространения коронавируса, россияне начали демонстративно нарушать режим самоизоляции. Больше всего случаев зарегистрировано в Краснодарском, Ставропольском, Приморском краях и Республике Дагестан.



В Краснодарском крае только за последние несколько дней полицейские выписали более 400 протоколов. Летняя погода, финансовые проблемы, усталость от самоизоляции подталкивают население к совершению административных нарушений, которые недействительны, поскольку карантин так и не объявлялся в нашей стране.



Ставрополье является одним из нескольких российских регионов с худшими показателями по смертности от коронавируса. Несмотря на это, на улицах региона много людей, которые не хотят соблюдать режим самоизоляции.



В Дагестане люди равнодушно относятся к ограничительным мерам. Гуляют по берегу моря, ловят рыбу, отдыхают на природе, не носят маски.



За прошлый месяц в суд было направлено более 3 тысяч протоколов о нарушении карантинного режима. Больше всего нарушителей выявлено среди автолюбителей, которые пытаются проехать через санитарные посты без причины.



В Приморье с наступлением тёплой погоды люди спешат к морю. Штрафы приморцев не страшат. Тем более, что после победы над вирусом суды будут массово засыпаны исками о незаконных штрафах, об ущемлении прав человека и прочими фактами, о которых государство не позаботилось.



