В Барнауле местные жители столпились у здания Пенсионного фонда, без масок и соблюдения дистанции

Аргументы Недели → Общество 13+

13 мая 2020, 07:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Катунь24

фото: pixabay.com

В среду, 13 мая, в Барнауле рано утром местные жители столпились около здания Пенсионного фонда. Причиной такого ажиотажа стало обращение президента Владимира Путина 11 мая, в котором говорилось о дополнительных выплатах семьям с детьми.

Люди начали собираться около восьми утра, по местному времени, по адресу улица Гоголя, дом 59. На кадрах, которыми поделился один из очевидцев, можно заметить, что многие граждане стоят без индивидуальных средств защиты. Кроме того, не соблюдается рекомендуемая властями и медиками социально дистанция – 1,5-4 метра.

При этом в Алтайском крае, как и в большинстве регионов России, введен масочный режим.

Напомним, что заявки на выплаты можно подать через Единый портал Государственных услуг. Однако накануне говорилось о том, что сайт не выдержал нагрузку и временно перестал работать. Сейчас система восстановлена.