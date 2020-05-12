Коронавирус обнаружили в трех продуктовых магазинах Екатеринбурга

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12 мая 2020, 16:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: e1.ru

Сотрудник Роспотребнадзора. Фото: сайт Роспортребнадзора

В Екатеринбурге устроили массовую проверку магазинов, аптек и общественного транспорта на коронавирус.

Сообщается, что проверили весь общественный транспорт города и все тесты показали отрицательный результат. Не оказалось коронавируса и в аптеках. Проверки прошли в 108 продуктовых магазинах, и в трех из них коронавирус был обнаружен на кассах.

В каких именно магазинах нашли COVID-19, не сообщается. В региональном оперативном штабе ситуацию пока не прокомментировали.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге отмечено рекордное заражение медиков коронавирусом.