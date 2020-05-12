Коронавирус обнаружили в трех продуктовых магазинах Екатеринбурга

В Екатеринбурге устроили массовую проверку магазинов, аптек и общественного транспорта на коронавирус.
Сообщается, что проверили весь общественный транспорт города и все тесты показали отрицательный результат. Не оказалось коронавируса и в аптеках. Проверки прошли в 108 продуктовых магазинах, и в трех из них коронавирус был обнаружен на кассах.
В каких именно магазинах нашли COVID-19, не сообщается. В региональном оперативном штабе ситуацию пока не прокомментировали.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге отмечено рекордное заражение медиков коронавирусом.