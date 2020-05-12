В Екатеринбурге отмечено рекордное заражение медиков коронавирусом

Число врачей и медсестер госпиталя ветеранов в Екатеринбурге, у которых обнаружен коронавирус, превысило 60 человек.
Сообщается, что это рекордное для столицы Свердловской области заражение медиков. К примеру, ранее, при вспышке коронавирусной инфекции в центральной горбольнице №1, большинство заболевших были пациентами – среди 90 инфицированных было 16 сотрудников).
Сотрудников госпиталя развезли по городским больницам. Известно, что в одну из таких попали сразу 40 человек.
Также сообщается, что в госпитале скоро некому будет работать. В настоящее время для санобработки больницы для ветеранов привлекли военных.
Ранее сообщалось, что скончался завотделением народной медицины Свердловского госпиталя ветеранов.