В Екатеринбурге отмечено рекордное заражение медиков коронавирусом

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12 мая 2020, 15:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

Врачи. Фото: Pixabay

Число врачей и медсестер госпиталя ветеранов в Екатеринбурге, у которых обнаружен коронавирус, превысило 60 человек.

Сообщается, что это рекордное для столицы Свердловской области заражение медиков. К примеру, ранее, при вспышке коронавирусной инфекции в центральной горбольнице №1, большинство заболевших были пациентами – среди 90 инфицированных было 16 сотрудников).

Сотрудников госпиталя развезли по городским больницам. Известно, что в одну из таких попали сразу 40 человек.

Также сообщается, что в госпитале скоро некому будет работать. В настоящее время для санобработки больницы для ветеранов привлекли военных.

Ранее сообщалось, что скончался завотделением народной медицины Свердловского госпиталя ветеранов.