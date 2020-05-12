В Екатеринбурге умер завотделением народной медицины, болевший коронавирусом

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12 мая 2020, 10:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

Свечи. Фото: pixabay.com

В Екатеринбурге от коронавируса умер завотделением народной медицины Свердловского госпиталя веторанов Анатолий Манаков. Коллеги врача сообщили, что он был болен раком.

«Еще 7 мая Анатолий Иванович был на работе, как говорится, „живее всех живых“. Но болезнь развивалось очень скоротечно, и его не стало. Добрый и хороший был человек, очень светлый», - рассказали врачи госпиталя.

Отмечается, что точная причина смерти Манакова пока не называется, однако врачи уверены, что коронавирус сыграл в этом не последнюю роль. Супруга доктора в настоящее время госпитализирована.