Герои нашего времени. Коронавирус губит династии российских врачей

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6 мая 2020, 13:52 [ «Аргументы Недели» ]

Династия врачей Гончаровых: Николай Игоревич с женой, невесткой и сыном

Спасая людей от опасной коронавирусной инфекции, врачи отдают не только своё здоровье, но и жизни. Несколько дней назад от коронавируса скончался известный в России кардиолог Николай Игоревич Гончаров. Ему было всего 55 лет. Гончаров отработал в больнице имени Боткина более двух десятков лет. По той же причине скончался отец Николая Игоревича, 80-летний академик, заслуженный врач России - Игорь Борисович. В семье Гончаровых практически все являются медиками. Врачи выполняли свой долг, осознавая все риски. Если на войне враг видимый, то когда его не видно, сражаться с ним ещё опаснее.



Телефон Николая Игоревича постоянно звонит. Пациенты выражают свои соболезнования членам семьи докторов. Для многих людей врачи Гончаровы были опорой, символом веры. Гончаров – младший всю жизнь видел как работают его отец — Игорь Борисович и мама – Анна Георгиевна. Они всегда боролись за жизни людей с полной самоотдачей. Выбор будущей профессии для ребёнка был очевиден.



Чтобы помогать людям, делиться опытом с другими врачами, Николай Игоревич создал клинику династии Гончаровых. Когда началась эпидемия, Гончаровы не могли отказать в помощи больным и продолжали выезжать на вызовы к пациентам.



Как пишет "Московский комсомолец", Игорь Борисович скончался через два дня после смерти сына. Гончаров старший очень известный врач в нашей стране. Его пациентом был в своё время Владимир Высоцкий. Члены семьи Гончаровых планируют продолжать дело "своих отцов", чтобы снова помогать людям.



