В Узбекистане число излечившихся от коронавируса достигло отметки 1988 человек

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12 мая 2020, 15:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

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В Узбекистане число выздоровевших после заражения коронавирусом за сутки увеличилось еще на 22 человека. Об этом рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения.

Известно, что среди них девять человек прибыли из других стран, остальные были инфицированы вирусом в результате контактов внутри республики.

Сейчас число зарегистрированных случаев коронавируса нового типа выросло до 2509, десять пациентов скончались, 1988 выздоровели. В больницах проходят лечение 489 пациентов, в том числе шесть - в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось: число врачей и медсестер госпиталя ветеранов в Екатеринбурге, у которых обнаружен COVID-19, превысило 60 человек.