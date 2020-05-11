Голикова заявила, что 11 регионов могут выйти сразу на второй этап снятия ограничений

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11 мая 2020, 17:55 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Татьяна Голикова, сайт Госдумы РФ

Вице-премьер России Татьяна Голикова в рамках совещания сегодня заявила, что некоторые российские регионы могли бы перейти ко второму этапу снятия ограничительных мер на фоне пандемии коронавируса.

"Если бы сегодня субъекты РФ принимали решение об ослаблении ограничительных мер, то таких бы регионов сегодня оказалось 11", - сказала Голикова. Она уточнила, что эти регионы могли бы выйти "не только на первый, но и на второй этап снижения ограничительных мер".

Еще 22 региона, если обеспечат уровень коечного фонда и увеличат число тестирований, могли бы приступить к первому этапу снятия ограничений по коронавирусу.

Вице-премьер отметила, что режим снятия ограничительных мер из-за COVID-19 нужно принимать с оглядкой на то, что вирус может вернуться и нам придется с ним жить.

Голикова сообщила о резком увеличении доли смертей из-за COVID-19

