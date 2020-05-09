Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по снятию ограничений, введенных из-за коронавируса, в три этапа

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9 мая 2020, 08:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Роспотребнадзор

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Роспотребнадзор разработал рекомендации поэтапного снятия ограничительных мероприятий, введенных в российских регионах в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Особо Роспотребнадзор обратил внимание на людей старше 65 лет, а также страдающих хроническими заболеваниями, в особенности сердечно-сосудистыми, диабетом или болезнями дыхательных органов. Режим самоизоляции для них пока сохраняется.

Специалисты предложили ослаблять меры в три этапа:

Сначала, на первом этапе будут разрешены прогулки и занятия спортом на свежем воздухе. Возобновить работу разрешат небольшим объектам непродовольственной торговли и услуг, но чтобы был исключен одномоментный контакт большого числа людей. В первую очередь откроются предприятия, деятельность которых непосредственно связана с потребителями.

Далее возобновят работу предприятия большей площади и ряд образовательных организаций. Ограничения на максимально допустимое число людей, которые могут находиться в магазине, при этом сохранится.

На третьем этапе откроются все предприятия торговли и сферы услуг — уже без ограничений по числу посетителей и площади, в том числе рестораны, кафе, гостиницы и все школы, вузы и другие образовательные учреждения.

До отмены всех антивирусных ограничений обязательным остается «принятие дополнительных мер предосторожности при вынужденном выходе из дома, сохранение работы в удаленном доступе, если это не нарушает функционирование учреждения/предприятия, или введение, где возможно, посменной работы».

В Роспотребнадзоре предупредили, что все три этапа останется обязательным и ношение защитных масок при выходе из дома и на рабочих местах, а также режим дезинфекции и соблюдение социальной дистанции не меньше 1,5 метров.

Методические рекомендации для определения показателей, которые являются основанием для поэтапного снятия ограничительных мероприятий, направлены в субъекты Росийской Федерации

Главы субъектов на сегодня имеют полномочия определять перечень конкретных мер по сдерживанию эпидемии.

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