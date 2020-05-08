Шапша объявил о продлении режима самоизоляции в Калужской области до 31 мая

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8 мая 2020, 15:15 [ «Аргументы Недели» ]

статистка на 8 мая, фото из соцсети

Режим самоизоляции в Калужской области, введенный из-за распространения инфекции COVID-10, продлен до самого конца мая. Врио губернатора Калужской области Владислав Шапша 8 мая по итогам заседания регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом подписал постановление, в котором указано о продлении ограничительных мер до 24.00 31 мая.

Глава региона отметил, что пока ситуация непростая. Шапша также сообщил, что в ближайшее время власти разработают план по возвращению к обычной жизни и в ближайшее время предложения, как возвращаться к нормальной жизни, будут обнародованы.

Ранее Шапша ввел в регионе строгий масочный режим до 12 мая.

В регионе, по данным на утро 8 мая, заражены коронавирусом 1651 человек. Выздоровели 241 человек. 13 человек скончались.