Ученые изучили, можно ли заразиться коронавирусом через воду при купании в бассейне, в море и в реке

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9 мая 2020, 07:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

пляж, фото: pexels.com

Испанские ученые провели исследование, установив, можно ли заразиться коронавирусной инфекций посещении бассейнов и СПА-салонов, при купании в море или в реке. Специалисты из Высшего совета по научным исследованиям Испании (CSIC) провели ряд экспериментов определили, что заражение COVID-19 при купании в морской воде, при посещении бассейнов и СПА-салонов является маловероятным.

Ученые выявили, что в соленая морская вода способствует деактивации вируса. А в бассейнах и СПА-салонах повсеместно применяют для обработки дезинфицирующие средства. Такие обработки также способствуют деактивации коронавируса. В саунах и паровых банях температура воздуха, как правило, поддерживается выше 60 градусов. При этой температуре вирус нежизнеспособен.

Ученые заметили, что в реках, озерах, пресноводных и необработанных водоемах выживаемость вируса будет выше, соответственно есть опасность заражения.

На суше - на пляже или берегу водоема - опасность заражения коронавирусом существует. Одна испанские исследователи предположили, что совокупное воздействие соли морской воды, солнечного ультрафиолетового излучения и высокой температуры, до которой разогревается песок, также может деактивировать коронавирус.

В мире, по данным на утро 9 мая, коронавирусом заражены более 4 млн человек.