Голикова сообщила о резком увеличении доли смертей из-за COVID-19

Вице-премьер России Татьяна Голикова предупредила в ходе совещания по ситуации с распространением коронавирусной инфекции, что в мире увеличилась доля смертей из-за коронавируса.
По словам Голиковой, увеличение произошло в 3,5 раза и связано это с утяжелением клинических форм коронавируса и недостаточностью выявления.
Голикова также отметила, что летальность от COVID-19 в нашей стране в среднем в 7,4 раза ниже, чем в целом по миру.
Глава российского государства Владимир Путин заявил, что Россия подошла к этапу смягчения режима ограничений.