Голикова сообщила о резком увеличении доли смертей из-за COVID-19

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11 мая 2020, 17:24 [ «Аргументы Недели» ]

President of Russia/via Globallookpress.com, Татьяна Голикова

Вице-премьер России Татьяна Голикова предупредила в ходе совещания по ситуации с распространением коронавирусной инфекции, что в мире увеличилась доля смертей из-за коронавируса.

По словам Голиковой, увеличение произошло в 3,5 раза и связано это с утяжелением клинических форм коронавируса и недостаточностью выявления.

Голикова также отметила, что летальность от COVID-19 в нашей стране в среднем в 7,4 раза ниже, чем в целом по миру.

Глава российского государства Владимир Путин заявил, что Россия подошла к этапу смягчения режима ограничений.